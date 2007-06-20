Представники громади Харкова ініціюють міський референдум з передачі у концесію 5 комунальних підприємст

Київ. 19 червня. УНІАН. Представники міської громади Харкова ініціюють референдум з передачі у концесію 5 комунальних підприємств.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів лідер Харківської обласної громадської організації “Харків’янин” Владислав ПРОТАС.

Він зазначив, що рішення Харківської міськради передати у концесію комунальні підприємства КП “Вода”, КП “Харківсткі теплові мережі”, КП “Комуночиствод”, КП “Міськелектротранс” та КП “Міжнародний аеропорт “Харків” загрожує безпеці міста, призведе до чергового підвищення комунальних тарифів та перешкоджає створенню ринку житлово-комунальних послуг.

У зв’язку з чим велика кількість представників громади Харкова розпочала підготовку до проведення міського референдуму з цього питання. Однак, за словами В.ПРОТАСА, міська влада невмотивовано відмовилась зареєструвати ініціативні групи з проведення референдуму, при цьому відповідь ініціаторам надав не міський голова, а наближені до нього особи. В.ПРОТАС сказав, що вже 2,5 місяці триває судова тяганина з цього приводу, він звинуватив міську владу у блокуванні і штучному затягуванні цього процесу.

В.ПРОТАС також повідомив, що 36 тис. жителів Харкова звернулися до організації “Харків’янин” з метою протидіяти концесії, продемонструвавши аркуші з підписами на прес-конференції. Тепер ці підписи мають передати Президенту, прем’єр-міністру та генеральному прокурору з проханням надати політично-правову оцінку дій міської ради Харкова та запобігти утиску прав територіальної громади в реалізації місцевого самоврядування.