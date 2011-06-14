Маренич: фестиваль «Харьковская сирень» позиціонує Харків як справжнє європейське місто

Харків. 24 травня. УНІАН. Кінофестиваль «Харьковская сирень» є одним з величезної низки заходів, які позиціонують нас як справжнє європейське місто.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ, підбиваючи підсумки III Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень», який відбувся у травні цього року.

«Нашому місту, - сказала вона, - не вистачало саме такого заходу, де б збиралися протягом тижня найкращі кінематографічні уми - як молоді люди, так і метри з різних країн світу».

В.МАРЕНИЧ зазначила, що цей фестиваль є продовженням тієї ідеї, яка народилася коли губернатор Михайло ДОББКІН ще був харківським міським головою, і на сьогоднішній день цей проект вже впевнено став на ноги. На її думку, цьогорічний фестиваль проходив більш організовано, ніж попередні.

За словами В.МАРЕНИЧ, фестиваль зібрав безліч шанувальників кіно. Тисячі харків`ян і гостей міста змогли побачитися зі своїми кумирами і відвідати майстер-класи. «Такої кількості метрів, як провели в цьому році майстер-класи, у нас ще не було», - сказала вона.

Начальник управління відзначила, що, незважаючи на те, що рік був дуже непростим для реалізації творчих і культурних проектів, III Міжнародний фестиваль «Харьковская сирень» показав, що в Харкові є бажання, розмах і небайдужі люди, які готові надати сприяння в організації та проведенні цього заходу. «У Харкові дуже багато людей, у яких не просто є бажання поспілкуватися з Рішаром або з Бельмондо, а яким небайдуже в цілому майбутнє міста», - зазначила вона.

В.МАРЕНИЧ також висловила подяку харківським правоохоронцям за те, що фестиваль пройшов без жодних пригод, і спонсорам фестивалю за підтримку, та підкреслила, що на проведення Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» не було витрачено бюджетних коштів.

На знімку: учасники III Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» французькі актори П`єр РІШАР та Жан Поль БЕЛЬМОНДО (з дружиною).