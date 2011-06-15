У Кирилівці під час пожежі загинув чоловік

Харків. 15 червня. УНІАН. У селі Кирилівка Куп’янського району внаслідок пожежі загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні вночі об 01.46 у приватному будинку, вогнем було охоплено близько 60 кв. метрів площі.

Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Загоряння було ліквідоване о 04.45. На місці пожежі знайдено тіло загиблого власника будинку, чоловіка 1960 року народження. Причина пожежі встановлюється.