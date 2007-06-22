Харків. 22 червня. УНІАН. Кожний п’ятий призовник у Харкові ухиляється від служби в армії.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на харківського обласного військового комісара Олексія СЕРЕДУ.

За його даними, Харківська область лідирує в Україні по числу тих, хто ухиляється від служби в армії. Проте, зазначає комісар, шляхом успішних розшукових заходів кількість таких недбайливих призовників вдалося скоротити з 21 тисячі минулого року до 12 тисяч ц.р.

О.СЕРЕДА відзначив, що таких результатів неможливо б було досягти без допомоги відповідних підрозділів МВС.