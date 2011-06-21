Харківщина наростила експорт та імпорт товарів

Харків. 21 червня. УНІАН. Експортні поставки товарів підприємств і організацій Харківської області в січні-квітні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 26,6% і становлять 539,7 млн. дол., обсяг імпорту збільшився на 23,7% - до 629,7 млн. дол.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

Обсяги експорту товарів до країн СНД порівняно з січнем-квітнем 2010 р. збільшилися на 38,3%, імпорту - на 19,1%. Обсяги експорту в інші країни світу збільшилися на 0,4%, імпортні надходження з інших країн світу виросли на 27,4%.

Основними товарами, які експортувалися за межі України, були механічне устаткування (31,7% загальній вартості експорту), готові продукти харчування (10,7%), жири та масла тваринного й рослинного походження (10,0%), продукти рослинного походження (8,2%).

У загальному обсягу імпорту 17,5% припало на полімерні матеріали, пластмаси й каучук, 15,5% - на механічне устаткування, машини і механізми, 10,6% - на продукцію хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості.