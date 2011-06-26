У пенсіонера відібрали на Гоптівці коштовності на суму 130 тис. грн.

Харків. 26 червня. УНІАН. Громадянин України намагався незаконно вивезти до Росії стародавні прикраси та монети на суму 130 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, контрабандну перевозив через міжнародний пункт пропуску на державному кордоні 62- річний громадянин, який обрав для переміщення спрощений порядок походження митного контролю по «зеленому коридору», але не задекларував свій багаж.

Під час огляду автомобіля пенсіонера митники та прикордонники виявили у його барсетці прикраси та монети з ознаками старовини, а також різнокольорові дорогоцінні каміння (загалом 58 найменувань) загальною вартістю 130 тис. грн.

За цим фактом митниками було складено протокол про порушення митних правил за ст.ст. 339, 352 Митного кодексу України.