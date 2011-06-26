У пенсіонера відібрали на Гоптівці коштовності на суму 130 тис. грн.

11:01, 26 червня 2011
Харьків
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Контрабанду виявили у барсетці

Харків. 26 червня. УНІАН. Громадянин України намагався незаконно вивезти до Росії стародавні прикраси та монети на суму 130 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, контрабандну перевозив через міжнародний пункт пропуску на державному кордоні 62- річний громадянин, який обрав для переміщення спрощений порядок походження митного контролю по «зеленому коридору», але не задекларував свій багаж.

Під час огляду автомобіля пенсіонера митники та прикордонники виявили у його барсетці прикраси та монети з ознаками старовини, а також різнокольорові дорогоцінні каміння (загалом 58 найменувань) загальною вартістю 130 тис. грн.

За цим фактом митниками було складено протокол про порушення митних правил  за ст.ст. 339, 352 Митного кодексу України.

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