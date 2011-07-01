Погода в суботу

Харків. 1 липня. УНІАН. Завтра, 2 липня, в Україні збережеться дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, буде хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями грози, у західних, а вдень і в центральних областях місцями сильний дощ, вночі у Волинській, Рівненській, Житомирській областях дуже сильні дощі, лише у східних областях переважно без опадів.

Вітер західний, на півдні південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині та в центральних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 19-24°, на сході та в Криму 22-27°, у західних областях 14-19°; на високогір`ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, дощі, місцями грози. Температура вночі по області 11-16°, вдень 19-24°, у Києві вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Сьогодні, 1 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 21-23°, в районі Одеси, Ялти та Алушти 10-14°, в Феодосії 17°; в Дніпрі біля Києва - 20°.