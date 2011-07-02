Депутат Родзинський та його водій перебувають у реанімації

Харків. 2 липня. УНІАН. Депутат Харківської міської ради Анатолій РОДЗИНСЬКИЙ, якого підпалили в автомобілі, а також його водій проходять лікування в лікарні невідкладної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на головного лікаря харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. О.Мещанінова Олена КОВАЛЬОВА.

Потерпілим депутатові Харківської міської ради Анатолію Родзінському та його водієві надають необхідну медичну допомогу.

За її словами, обидва потерпілих зараз перебувають у реанімації опікового відділення. Їхній стан лікарі оцінюють як важкий з невеликими поліпшеннями у бік стабілізації. «Зараз проводиться інтенсивне реанімаційне лікування, обох пацієнтів виводять зі стану шоку», - повідомила О.КОВАЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 1 липня, в центрі Харкова на перехресті проспектів Правди і Леніна близько 17.00 невідомі розбили заднє скло джипа Subaru Tribeca і вкинули пляшку з запалювальною сумішшю. Депутат міської ради Анатолій РОДЗИНСЬКИЙ (фракція «Сильна Україна»), який перебував на задньому сидінні, та водій отримали опіки і були доправлені до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Слідчим відділом харківської міської міліції порушено кримінальну справу за ст.15 (ч.2) та ст.115 (ч.2) кримінального кодексу України (замах на вбивство).