На Харківщині за добу втопилося двоє людей

Харків. 8 липня. УНІАН. На Харківщині за останню добу втопилося двоє людей.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

У четвер, 7 липня, в Золочівському районі в річці Уди жінка виявила труп восьмирічного сусідського хлопця. Дитина зникла напередодні, 6 липня, однак батьки не зверталися до міліції, бо самотужки намагалися знайти сина. Як вдалося з’ясувати, дитина гралася поблизу будинку з козеням, яке перестрибнуло на інший бік річки. Хлопець намагався перейти за ним по колоді, але втратив рівновагу та упав у річку. Вибратися самостійно з води він не зміг.

Того ж дня близько о 20.00 нещасний випадок трапився на річці Харків поблизу селища Циркуни. Парубок 1992 року народження під час купання потрапив у вир, вдарився об бетонні конструкції дамби та потонув. Товариші хлопця, які також у цей час перебували на водоймі, не змогли допомогти, оскільки самі ледве вибралися з виру. Водолази МНС шукають тіло загиблого.