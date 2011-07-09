Януковича привітав з Днем народження Союз азербайджанців світу

Харків. 9 липня. УНІАН. Союз азербайджанців світу привітав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Днем народження.

Від імені своєї організації побажання главі української держави висловив віце-президент Міжнародної академії козацтва, герой козацького народу, маршал Міршахін ІСМАІЛОВ.

«Прийміть наші найщиріші побажання з нагоди Дня народженння», - йдеться у привітанні.

«Азербайджанці України зичуть Вам міцного здоров’я, натхнення і сил. Ми підтримуємо всі Ваші починання на посту глави держави і віримо, що розпопочаті реформи принесуть українському суспільству стабільність у всіх сферах, а кожній родині – достаток і благополуччя. Ми хочемо бачити Україну демократичною і процвітаючою, шанованою у світі державою і в міру своїх можливостей сприятимемо цьому».