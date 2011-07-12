У Харкові завершився Sapronov-tennis Junior Cup

Харків. 12 липня. УНІАН. У Харкові завершився Всеукраїнський тенісний турнір Sapronov-tennis Junior Cup.

В змаганнях, які з 4 по 10 липня проходили на тенісних кортах ТК «Парк», брали участь юнаки та дівчата 1999 – 2001 р.н. з Києва, Сум, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Херсона, Одеси, Миколаєва, Ужгорода, Полтави та Севастополя.

Переможці змагань:

Дівчата 2001 р.н.:

1 м. Задорожня Катерина (Харківська область)

Дівчата 2001 р.н. Парний розряд:

1 м. Задорожня Катерина / Монахова Марія (Харківська область)

Юнаки 2001 р.н.:

1 м. Васильєв Олександр (Кривий Ріг)

Юнаки 2001 р.н. Парний розряд:

1 м. Васильєв Олександр \ Муравйов Михайло (Кривий Ріг)

Дівчата 1999 р.н.:

1 м. Чернишова Марія (Харківська область)

Дівчата 1999 р.н. Парний розряд:

1 м. Зонова Ксенія \ Руссу Юлія (Харківська область)

Юнаки 1999 р.н.:

1 м. Кванталіані Михайло (Одеса)

Юнаки 1999 р.н. Парний розряд:

1 м. Харчев Сергій (Донецька область) \ Шумейко Павло (Київ).