Добкін вірить, що завод Шевченка виграє тендер на поставку обладнання для «Енергоатому»

Харків. 12 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН переконаний, що Державне підприємство «Харківський приладобудівний заводі ім. Шевченка» виграє тендер на виробництво та поставку обладнання для ДП НАЕК «Енергоатом» на суму 29 млн. грн.

Я передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час прес-конференції, говорячи про можливі шляхи погашення заборгованості по зарплаті на підприємстві.

М.ДОБКІН повідомив, що завод ім. Шевченка та ще 3 підприємства пройшли конкурс на поставку обладнання для ДП НАЕК «Енергоатом». «Тепер будуть дивитися на ціни», - зауважив він.

Губернатор наголосив, що завод ім. Шевченка сьогодні вже має необхідне для такого виробництва обладнання та готовий його запустити. При цьому, за його словами, два з трьох інших підприємств тільки почнуть процес підготовки обладнання.

«Тому наша пропозиція буде більш приваблива», - вважає М.ДОБКІН.

За його словами, тендер, який може виграти завод Шевченка, дозволить повністю на друге півріччя 2011 року завантажити підприємство, яке наразі знаходиться в скрутному економічному стані.

М.ДОБКІН також додав, що завод ім. Шевченка сьогодні веде підготовку для участі в тендері, який відбудеться восени цього року, на виробництво та поставку обладнання для потреб ВАТ «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, за даними профспілок, борги із зарплати на цьому підприємстві становлять понад 27 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод імені Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості. Міністерство економіки України 4 жовтня 2010 року затвердило план санації підприємства.