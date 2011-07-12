Завтра закривається рух на площі Повстання

Харків. 12 липня. УНІАН. У зв`язку з ремонтом проїжджої частини тимчасово закривається рух на площі Повстання.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, рух транспорту буде закрито на перехресті площі Повстання і вулиці Броненосця Потьомкіна з 9.00 до 20.00 13 липня.

На цей період рух трамваїв зміниться таким чином:

маршрут №5: Південний вокзал - вул. Полтавський шлях - пр. Московський - Червоний Промінь - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна;

маршрут №8: пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - Червоний Промінь - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - 602 м/р;

маршрут №27: ст. «Салтівська» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - Червоний Промінь - вул. Плеханівська - вул. Кірова - вул. 1-ї Кінної Армії - вул. Жовтневої революції - ст. «Новожаново».