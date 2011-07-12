В середу не буде води у Московському районі

Харків. 12 липня. УНІАН. Завтра буде відсутнє гаряче водопостачання у Московському районі Харкова.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, тимчасове відключення подачі гарячої води пов’язане з ремонтом трубопроводу.

Водопостачання буде припинено з 9.00 до 17.00 13 липня в 531-му, 533-му мікрорайонах у 110 житлових будинках, 5 школах, 4 дитсадках, 2 лікарнях. Також погіршає режим гарячого водопостачання в 606-му та 607-му мікрорайонах.