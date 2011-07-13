На Харківщині подорожчали овочі й фрукти, подешевшало - молоко

Харків. 13 липня. УНІАН. У Харківській області в червні 2011 р. найбільше подорожчали овочі і фрукти , подешевшало - молоко.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

На споживчому ринку області в червні продукти харчування т безалкогольні напої подорожчали в цілому на 0,4%. Хліб та хлібопродукти подорожчали на 0,1%, м`ясо і м`ясопродукти - на 1,%, риба і продукти з риби - на 0,8%, масло соняшникове - на 0,9%, фрукти - на 4,2%, овочі - на 1,4%, цукор - на 0,5%. При цьому подешевшали інші круп`яні вироби - на 0,9%, молоко - на 5,1%, твердий сирий і сир - на 1,9%, яйця - на 2,8%, масло вершкове - на 1,3%. Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали в цілому на 0,8% (в основному через подорожчання пива і горілки).

Одяг і взуття в цілому подорожчали на 0,1% (при цьому одяг подорожчав - на 0,2%, ціна взуття залишилася на колишньому рівні). Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 0,6% (за рахунок збільшення в районах області тарифів на холодне водопостачання і каналізацію, а також утримання і ремонт житла; при цьому ціни на зріджений газ знизилися). Послуги у сфері охорони здоров`я подорожчали на 1,1% (через збільшення ціни санітарно-курортного лікування і фармацевтичної продукції). Транспорт подорожчав на 0,5% (в основному внаслідок подорожчання бензину - на 0,8%).

Предмети домашнього споживання, побутова техніка і поточний утримання житла подешевшали на 0,2%. Зв`язок став дешевший на 0,1% (через зниження ціни мобільних телефонів). Ціни в галузі відпочинку і культури знизилися на 0,6% (через здешевлення аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування).

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 2,2%, різні товари й послуги - на 0,6%. Ціни у сфері освіти залишилися на колишньому рівні.