Наступного року зросте дохідна частина місцевих бюджетів

Харків. 13 липня. УНІАН. Наступного року планується збільшити доходну частину місцевих бюджетів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував голова облради Сергій ЧЕРНОВ, який брав участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, що напередодні відбулася в Києві.

За його словами, наступного року планується збільшити на 5,4% у порівнянні з нинішнім роком доходну частину місцевих бюджетів. За прогнозними розрахунками, другий кошик місцевих бюджетів становитиме близько 15 млрд. гривень, що на 6,3% більше рівня минулого року.

Члени робочої групи розглянули зміни, які Верховна рада України внесла до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (законопроект №8545, згідно з яким планується розширити перелік міст, що можуть здійснювати місцеві зовнішні позики. Чинна норма визначала такими міста, в яких проживає 500 тисяч осіб, нова - 300 тисяч чоловік).

Згідно з ухваленими змінами, збільшено також граничну суму місцевого боргу: 200% надходжень бюджету розвитку без обсягу місцевих позичок та субвенцій річних бюджетів; чинна редакція – 100% з врахуванням субвенцій. Розширено джерела наповнення та напрямки витрат бюджету розвитку шляхом включення до його доходів податку на нерухоме майно та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, віднесенням до його витрат платежів по виконанню зобов’язань за місцевими гарантіями та наданням кредитів щодо реалізації програм та заходів, покладених на органи місцевого самоврядування.

Крім того, на постійній основі закріплено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт, утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з визначенням прозорого механізму її розподілу між місцевими бюджетами та порядку перерахування. У запланованих розрахунках обсяг субвенції становитиме 2,06 млрд. грн.