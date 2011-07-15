На Харківщині протягом доби під час пожеж загинули 2 чоловіка

Харків.15 липня. УНІАН. Протягом доби під час пожеж загинуло 2 чоловіка

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

За даними управління, один випадок стався в селі Бурбулатове Близнюківського району. Загоряння сталося в літній кухні. Там відпочивав господар домоволодіння, 1961 р.н. Він заснув з непогашеним недопалком, від якого загорівся матрац. Чоловік отримав смертельне отруєння чадним газом. Горів лише один матрац. Пожежу ліквідували підручними засобами сусіди. Пожежну охорону не викликали.

Інший випадок трапився в Харкові 14 липня о 17.02 на вул. Полтавський Шлях, 188/7 у 2-поверховому житловому будинку. В квартирі на першому поверсі тліли домашні речі на площі 2 кв. метри, поруч працівниками МНС було знайдено тіло господаря квартири, 1952 р.н. Причиною цієї пожежі також визнано необережне поводження з вогнем при палінні.