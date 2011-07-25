28 липня у Харкові – збори Асоціації оргаів місцевого самоврядування

Харків. 25 липня. УНІАН. 28 липня відбудеться засідання Асоціації оргаів місцевого самоврядування Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, про це поінформував голова облради, президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Сергій ЧЕРНОВ під час прямого ефіру на обласному радіо.

За його словами, на розгляд учасників зборів будуть представлені деякі зміни до Статуту щодо змін у керівництві Асоціації. «Ми намагаємося підсилити напрямки роботи з радами всіх рівнів. Крім представників районних рад ми хочемо, щоб в керівництві були заступники, що представляють інтереси міст, селищ та сіл. Органи місцевого самоврядування всіх рівнів мають бути однаково представлені в Асоціації, щоб ми могли бути в курсі всіх нагальних питань, що турбують територіальні громади», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Крім того до порядку денного зборів заплановано включити питання щодо земельних відносин. «Йтиметься, - зазначив голова облради, - і про порядок укладання договорів оренди землі, порядок оформлення власності на земельні ділянки, видачу державних актів, порядок надання земельних ділянок у власність. З усіх цих питань доповідатимуть фахівці відповідних управлінь облдержадміністрації та територіальних відомчих управлінь. Підготовлено методичний матеріал, що буде розданий членам Асоціації, яким вони зможуть скористатися в роботі».

«Також розглянемо питання про передачу сільським, селищним, міським радам коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до районних бюджетів на спеціальні рахунки районних рад».

До уваги учасників зборів будуть запропоновані і питання, що стосуються пайової участі органів місцевого самоврядування у розвитку інфраструктури населених пунктів, управління спільною власністю громад сіл, селищ, міст області, повідомив С.ЧЕРНОВ.

