Бугаєць обраний почесним директором «Турбоатому»

Харків. 4 липня. УНІАН. Анатолій БУГАЄЦЬ звільнений з посади генерального директора і обраний почесним директором ВАТ «Турбоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення 3 липня ухвалили позачергові загальні збори акціонерів «Турбоатому», затвердивши рішення Наглядової ради підприємства, яке було прийняте 3 травня 2006 року.

А.БУГАЄЦЬ звільнений у зв’язку з обранням його депутатом Верховної ради України V скликання та згідно з поданою заявою.

У голосуванні взяли участь власники та представники власників 387,781 408 млн. акцій підприємства.