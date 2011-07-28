Харків ще має проблеми у підготовці до Євро-2012 - Сапронов

Харків. 28 липня. УНІАН. У Харкові ще залишаються проблемні питання у підготовці до чемпіонату Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ на засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

При цьому він вказав на недостатнє та невчасне фінансування з державного бюджету низки об`єктів, внесених до державної цільової програми Євро-2012.

«Це стосується, перш за все, автомобільних доріг міжміського сполучення, міжнародного пункту пропуску «Гоптівка», з яких буде починатися знайомство багатьох гостей Чемпіонату з Харківською областю та України в цілому. Як і раніше гостро стоїть питання фінансування будівництва й оснащення трьох пожежних депо і медичних установ, перенесеного на 2012 рік, а також фінансування медичного сектора з обласного бюджету», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, це може призвести до перенесення строків введення названих об’єктів в експлуатацію».

Крім цього, віце-губернатор звернув увагу на важливості підготовки придорожньої та туристичної інфраструктури за основними маршрутами руху гостей та учасників чемпіонату.

«На сьогодні відсутні конкретні результати з облаштування в Дергачівському та Харківському районах перехоплюючих паркінгів. Перевірка показала, що з дев`яти паркінгів п`ять не відповідають пропонованим вимогам», - поінформував Ю.САПРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, підготовка інфраструктури до проведення в Харківській області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу вступила у завершальну стадію. Сьогодні Ю.САПРОНОВ повідомив, що «станом на 22 липня на фінансування підготовки об`єктів, які входять у державну, обласну та Харківську міську цільові програми підготовки Євро-2012 надійшло 1352,49 млн.гр.н., в т.ч. з держбюджету - 694,24 млн.грн; з місцевих бюджетів - 168,07 млн.грн; кошти інвестора - 490,18 млн.грн.».