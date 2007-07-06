В Балаклійському районі зафіксована загибель корови від сибірки

Харків. 6 липня. УНІАН. У літньому таборі ділянки №2 ТОВ “Агромережа” (Балаклійський р-н. Харківська область) зафіксована загибель корови.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту ветеринарної медицини України з посиланням на інформацію Управління ветеринарної медицини в Харківській області.

Згідно з повідомленням ветдепартаменту, при проведенні лабораторних досліджень в Балаклійській районній державній лабораторії ветеринарної медицини встановлено захворювання тварини на сибірку.

Корова належала ТОВ “Агромережа” (ЗАТ “Шебелинське”). На ділянці №2 міститься 350 голів корів. Усе поголів`я щеплене проти сибірки 1 листопада 2006 року.

Туша загиблої корови утилізовано шляхом спалювання, встановлено карантин.

Контакт з хворою твариною мали 4 людини. Про даний випадок сповіщено санітарно-епідеміологічну службу.

Для здійснення оздоровчих заходів на місці працюють представники управління ветеринарної медицини області