У Харкові відзначають День незалежності

Перші квіти – Ярославу Мудрому

Харків. 24 серпня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині відзначають 20-у річницю незалежності України. В обласному центрі святкові заходи розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Ярославу Мудрому на вул Пушкінській. В урочистій церемонії взяли участь заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Василь ХОМА, секретар Харківської міської ради Олександр НОВАК, керуючий справами обласної ради Сергій КЛИМЕНКО, керівники управлінь та структурних підрозділів обласної адміністрації та міської ради, представники громадських і політичних організацій, релігійних конфесій, повідомляє сайт облдержадміністрації.

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