У Харкові відзначають День незалежності
10:12, 24 серпня 2011Харьків
0 0
Перші квіти – Ярославу Мудрому
Харків. 24 серпня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині відзначають 20-у річницю незалежності України.
В обласному центрі святкові заходи розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Ярославу Мудрому на вул Пушкінській.
В урочистій церемонії взяли участь заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Василь ХОМА, секретар Харківської міської ради Олександр НОВАК, керуючий справами обласної ради Сергій КЛИМЕНКО, керівники управлінь та структурних підрозділів обласної адміністрації та міської ради, представники громадських і політичних організацій, релігійних конфесій, повідомляє сайт облдержадміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter