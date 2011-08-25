Ворскла, Динамо і Металіст продовжать виступи в Лізі Європи

23:49, 25 серпня 2011
Харьків
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Зіграні матчі-відповіді плей-офф

Харків. 25 серпня. УНІАН. Закінчилися перші матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи

Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Перший матч 1:2

Спартак Москва - Легія 2:3 (2:2)

Дин Літекс 250811 фот Андрій КРАВЧЕНКО

Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)

ПСВ - Рід 5:0 (0:0)

АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)

Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)

Динамо Київ - Літекс 1:0. Мілевський 74 (2:1)

Газ-Метан - Аустрія 1:0 (1:3)

Хапоель Т-А - Екранас 4:0 (0:1)

ЦСКА Софія - Стяуа 1:1 (0:2)

Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)

Динамо Тбілісі - АЕК 1:1 (0:1)

МЕТ СОШО 250811 фот клубу

Рапід Бухарест - Шльонськ 1:0 (3:1)

Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)

Гельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)

Шальке - ХІК 6:1 (0:2)

Гімараеш - Атлетіко 0:4 (0:2)

Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)

Рейнджерс - Марібор 1:1 (1:2)

Дніпро - Фулхем 1:0. Шахов 22 (0:3)

Сьон - Селтік 3:1 (0:0)

Брюгге - Зестапоні 2:0 (3:3)

Панатінаїкос - Маккабі Т-А 2:1 (0:3)

Аланія - Бешикташ 2:0 (0:3)  

Сошо - Металіст 0:4. Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51 (0:0)

Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)

Работнічкі - Лаціо 1:3 (0:6)

Бірмінгем - Насьонал 3:0 (0:0)

Сток Сіті - Тун 4:1 (1:0)

Алкмаар - Олесунн 5:0 (1:1)

ПСЖ - Діфферданж 2:0 (4:0)

Тоттенхем - Хартс 0:0 (5:0)

***

Триває екстра-тайм

Партизан - Шемрок Роверс 1:1 (1:1)

Триває другий тайм

Карпати - ПАОК 1:1. Лукас 45 пен. - Балафакс 55 (0:2)

Зальцбург - Омонія 1:0 (1:2)

Севілья - Ганновер 1:1 (1:2)

Триває перший тайм

Спортинг - Нордшелланд 0:0 (0:0)

***

Трабзонспор - Атлетік. Матч відмінено, оскільки рішенням Федерації футболу Туреччини Трабзонспор переведений у розіграш Ліги чемпіонів замість Фенербахче. УЄФА затвердив це рішення.

На знімках: (угорі) воротар Динамо Олександр ШОВКОВСЬКИЙ у грі з Літексом; (нижче) епізоди зустрічі Металіста із клубом Сошо.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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