Ворскла, Динамо і Металіст продовжать виступи в Лізі Європи

Зіграні матчі-відповіді плей-офф

Харків. 25 серпня. УНІАН. Закінчилися перші матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Перший матч 1:2 Спартак Москва - Легія 2:3 (2:2) Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1) ПСВ - Рід 5:0 (0:0) АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0) Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2) Динамо Київ - Літекс 1:0. Мілевський 74 (2:1) Газ-Метан - Аустрія 1:0 (1:3) Хапоель Т-А - Екранас 4:0 (0:1) ЦСКА Софія - Стяуа 1:1 (0:2) Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0) Динамо Тбілісі - АЕК 1:1 (0:1) Рапід Бухарест - Шльонськ 1:0 (3:1) Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2) Гельсинборг - Стандард 1:3 (0:1) Шальке - ХІК 6:1 (0:2) Гімараеш - Атлетіко 0:4 (0:2) Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1) Рейнджерс - Марібор 1:1 (1:2) Дніпро - Фулхем 1:0. Шахов 22 (0:3) Сьон - Селтік 3:1 (0:0) Брюгге - Зестапоні 2:0 (3:3) Панатінаїкос - Маккабі Т-А 2:1 (0:3) Аланія - Бешикташ 2:0 (0:3) Сошо - Металіст 0:4. Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51 (0:0) Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1) Работнічкі - Лаціо 1:3 (0:6) Бірмінгем - Насьонал 3:0 (0:0) Сток Сіті - Тун 4:1 (1:0) Алкмаар - Олесунн 5:0 (1:1) ПСЖ - Діфферданж 2:0 (4:0) Тоттенхем - Хартс 0:0 (5:0) *** Триває екстра-тайм Партизан - Шемрок Роверс 1:1 (1:1) Триває другий тайм Карпати - ПАОК 1:1. Лукас 45 пен. - Балафакс 55 (0:2) Зальцбург - Омонія 1:0 (1:2) Севілья - Ганновер 1:1 (1:2) Триває перший тайм Спортинг - Нордшелланд 0:0 (0:0) *** Трабзонспор - Атлетік. Матч відмінено, оскільки рішенням Федерації футболу Туреччини Трабзонспор переведений у розіграш Ліги чемпіонів замість Фенербахче. УЄФА затвердив це рішення. На знімках: (угорі) воротар Динамо Олександр ШОВКОВСЬКИЙ у грі з Літексом; (нижче) епізоди зустрічі Металіста із клубом Сошо. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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