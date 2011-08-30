У Харкові Азарову поставлять «всі хвилюючі питання»

Харків. 30 серпня. УНІАН. У рамках робочого візиту на Харківщину прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА будуть порушені всі хвилюючі нашу область питання.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив напередодні візиту глави українського уряду губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, у ході робочої поїздки М.АЗАРОВА будуть порушені всі існуючі в області питання, які знаходяться в компетенції прем`єр-міністра.

«В обов`язковому порядку ми обговоримо фінансування метрополітену. У нас є питання стосовно пожежних депо, що будуються в місті Харкові, які теж потребують фінансування, - сказав М.ДОБКІН. - Ми не залишимо поза увагою питання з приводу митного переходу «Гоптівка». Також плануємо порушити питання будівництва цього року сучасного перинатального центру на базі обласної клінічної лікарні».

За інформацією губернатора, зустріч розпочнеться на підприємстві «Радмір», яке презентує свої можливості по створенню медичної техніки. «До речі, нам буде приємно сказати, що ця техніка вже бпонад 4 роки працює в багатьох харківських лікарнях, а з минулого року і лікарні області стали купувати цю техніку. Далі ми відвідаємо обласну клінічну лікарню, де презентуємо операційний блок. Це не просто бажання показати, що ми зробили, це візитна картка будь-якої лікарні, враховуючи, що такий же блок уже працює в Красноградській міжрайонній лікарні. Ще чотири оперблоки будуть здані цього року. Ми просто покажемо, яким шляхом ми пішли, не чекаючи реформи охорони здоров`я», - зазначив М.ДОБКІН.

Також, додав він, у програмі візиту прем`єр-міністра заплановано відвідання центральної диспетчерської станції швидкої медичної допомоги, зустріч з активом області, в ході якої відбудеться підписання меморандуму між пекарями та обласною владою.