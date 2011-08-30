Харків. 30 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою покращення торгового сальдо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв`ю журналістам під час поїздки до Харківської області.

«Зараз перед нами дуже багато завдань, одним із яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми – негативне сальдо нашого торгового балансу, коли експорт у нас менший, ніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов`язане, перш за все, з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв`язку із зростанням ціни на російський газ.

За словами прем`єр-міністра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Другою умовою вирішення цієї проблеми М.АЗАРОВ бачить зниження споживання газу і імпортозаміщення.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до цих контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.