Завтра в України очікуються дощі

Харків. 6 вересня. УНІАН. 7 вересня на території України, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці у північних, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, а вдень у більшості центральних областей очікується короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у західних, східних областях та на півночі Лівобережжя 6-11°; вдень 19-24°, на Закарпатті та у південній частині до 26°.

У Києва та області вночі та вранці пройде короткочасний дощ, місцям гроза, вдень без опадів. Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

6 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23° , у Дніпрі біля Києва 20°.