Для забезпечення шкіл транспортом необхідно ще 52 автобуси

Харків. 6 вересня. УНІАН. Для повного вирішення проблеми забезпечення транспортом шкіл Харківщини необхідно ще 52 автобуси.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голова Харківської облдержадміністрації Євген САВІН.

За його словами, це дуже важливе питання, і обласна влада працює над його вирішенням.

«Одним з найважливіших питань, яке нам необхідно вирішити найближчим часом, є питання забезпечення шкіл області транспортом. Це необхідно, щоб у будь-який час року діти могли без проблем потрапити до школи, - сказав Є.САВІН. - У деяких районах, де немає достатньої забезпеченості шкіл автобусами, діти повинні приїжджати набагато раніше до школи. В інших школах автобус, щоб доставити всіх дітей у школу, повинен долати маршрут двічі».

За словами заступника губернатора, до кожної школі області закріплені автобуси, але їх недостатньо, щоб зняти навантаження на шкільні маршрути. «20 нових автобусів було передано школам Харківської області, що трохи зменшило це навантаження. Для абсолютного вирішення цієї проблеми області необхідно ще 52 автобуси», - сказав Є.САВІН.

За офіційними даними, у 2011 році для придбання шкільних автобусів, на виконання комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери області, було виділено 3 млн. грн. Сьогодні на організованому підвезенні в сільських районах Харківської області перебуває 12,7 тис. учнів та 2,1 тис. вчителів.