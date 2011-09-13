У Харкові фірма 4 роки засмічувала землю будівельними відходами

Харків. 13 вересня. УНІАН. У місті Харкові працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які впродовж чотирьох років, без отримання відповідного дозволу, незаконно складували на відкритих ґрунтах орендованої земельної ділянки площею понад 2 га будівельні відходи - плити, залізобетонні блоки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Внаслідок протиправних дій правопорушників державі завдано збитків на суму майже 81 млн. гривень. За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.