Харківщина збільшить площу посівів озимини

Харків. 14 вересня. УНІАН. Аграрії Харківської області збільшать на 25 тис. га - до 515 тис. га. площу посіву озимих культур під урожай 2012 року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, аграрії регіону, щоб забезпечити потребу області, також збільшать площу посіву жита під урожай 2012 року в 4 рази - до 50 тис. га.



В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що до 2015 року в області планується збільшити валовий збір зернових до 4 млн. тонн.



«Цього року ми плануємо вийти на результат 3,2 - 3,3 млн. тонн зерна - таке завдання було поставлене губернатором, а до 2015 року цей результат повинен становити 4 мільйони тонн зерна в рік», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.