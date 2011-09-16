Даксбахер: «Металіст» фаворит групи

Харків. 16 вересня. УНІАН. Головний тренер віденської «Австрії» Карл ДАКСБАХЕР вважає харківський «Металіст» одним з лідерів групи.

Про це він заявив на прес-конференції після вчорашнього матчу з харків’янами, повідомляє сайт ФК «Металіст».

Перш за все, хочу привітати харків’ян з перемогою. Вони сьогодні були сильнішими. Гра складалася найкращим для нас чином, ми хотіли зберегти результат. Але «Металіст» домінував весь матч. Прикро, що обидва голи ми пропустили після стандартів.

Чим відповісте «Металісту» в Харкові?

Ми могли уникнути цих голів. «Металіст» лише довів те, наскільки він сильний. Звичайно, в Харкові буде дуже важко грати.

У другому таймі не вистачило сил або ж у суперника відкрилося друге дихання?

«Металіст» постійно пресингував. Може бути, за рахунку 1:0 ми не надто активно протистояли опоненту, а харків’яни при цьому лише посилювалися.

Які команди, на вашу думку, будуть фаворитами групи?

«Мальме» та «Металіст».