Металіст виграв у Кривбаса

Харків. 19 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки криворізькому Кривбасу.

Гра, що пройшла в неділю у Кривому Розі на стадіоні «Металург», завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян. Гол на 68-й хвилині забив Кристальдо.

Склад Металіста: Старцев, Романчук, Торсіглєрі, Папа Гуйє, Шелаєв, Едмар, Торрес, Тайсон, Хав`єр, Соса (Березовчук 90), Кристальдо (Ткачов 79). Запас: Горяїнов, Будник, Штетіна, Бордіян, Бланко.

За грубу гру з порля були вилучені Валєєв (56) і Торрес (62, друга жовта картка).

Зігравши 10 матчів, Металіст набрав 22 оочки і посідає третю сходинку у Турнірній таблиці. Попереду Шахтар (26) і Динамо (26).

У наступному турі, який пройде 24 вересня, Металіст приймає дніпропетровський Дніпро.