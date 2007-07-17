Харків’ян найбільше хвилюють проблеми комунального господарства, житла та соціального забезпечення

Харків. 17 липня. УНІАН. У своїх зверненнях до влади мешканці Харкова найчастіше торкаються проблем комунального і житлового господарства, а також та соціального забезпечення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це свідчать результати аналізу роботи громадських приймалень міського голови, які працюють з початку жовтня 2006 р. у всіх районах міста.

За 9 місяців роботи приймалень до представників міського голови в районах звернулося 12 459 осіб. Більше всього звернень надійшло від жителів Дзержинського, Московського, Ленінського, Жовтневого та Комінтернівського районів. Переважна кількість звернень стосуються питань комунального господарства - 42%, житлового господарства - 25%, соціального забезпечення - 16%.

Щодо характеру питань з комунального господарства, то найбільшу питому вагу становлять благоустрій та санітарний стан, опалювання, водопостачання холодне і гаряче, ремонт ліфтів і доріг. У житловому господарстві харків’ян найбільше хвилюють питання, пов`язані з експлуатацією та ремонтом житлового фонду, а саме, покрівель, комунікацій, під`їздів та будинків.

Стосовно характеру питань соціального забезпечення жителів міста, то мова йде в основному про прохання щодо надання матеріальної допомоги, субсидій, зверненнях з пенсійних питань.

Більшість проблем, з якими звернулися громадяни, розв`язувалася при взаємодії з районними службами на місцях (таких звернень біля 65%), інші розглянуті фахівцями приймалень у контакті з міськими службами, виконавчими органами міської ради та іншими організаціями.

З початку цього року громадські приймальні міського голови почали працювати у тісній взаємодії з оперативно-диспетчерською службою «062» і забезпечили розгляд понад 6,6 тис. відповідних звернень.

Всього за 9 місяців фахівці приймалень розглянули понад 19 тис. звернень, повідомили у прес-службі.