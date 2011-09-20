У Харкові пройде ІІІ Міжнародний телефестиваль «Дитятко»

Харків. 20 вересня. УНІАН. У Харкові з 21 по 24 вересня проходитиме ІІІ Міжнародний дитячий телефестиваль «Дитятко».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, цього року «Дитятко» збере дітей з 18 областей України, представників Росії та Білорусі.

Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко» проводиться серед дитячих творчих телевізійних студій, колективів і окремих авторів, телевізійних компаній і об`єднань, продюсерських центрів, що створюють програми для дітей.

Його метою є виявлення та підтримка кращих дитячих телевізійних колективів і обдарованих дітей, підвищення професійного рівня телебачення, яке зорієнтоване на дитячу цільову аудиторію, творчий розвиток особистості, її естетичних відчуттів у процесі емоційного пізнання світу; виховання любові до рідного краю.

У рамках фестивалю будуть оголошені переможці конкурсів на кращий ігровий фільм дитячої телевізійної студії, кращий документальний фільм, краща телепрограма, краща програма новин, кращий анімаційний фільм, краща телепрограма, зроблена для дітей.

Додаткові номінації фестивалю: краща режисерська робота, краща операторська робота, кращий телеведучий, кращий тележурналіст, кращий актор.

Урочисте відкриття фестиваю, який проходить під патронатом голови обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, відбудеться в середу, 21 вересня, у Палаці студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

В рамках фестивалю для юних телевізійників проводитимуться майстер-класи фахівців кіно- і телемистецтва, журналістів і телеведучих. 22 вересня на обласному телебаченні відбудеться творча зустріч учасників фестивалю і всіх бажаючих з Мариною ЛАНДОЮ, головою журі телефестивалю «Дитяко», телеведучою каналу «Карусель», композитором мультсеріалу «Смішарики».

Особливістю цьогорічного фестивалю є спеціальна телевізійна тема, присвячена 50-річчю з моменту першого польоту людини в Космос. У зв’язку з цим, 23 вересня у Харківському планетарії відбудеться творча зустріч з льотчиком-космонавтом Юрієм ОНУФРІЄНКОМ та учасниками запуску космічного корабля «Восток» 12 квітня 1961 року.

Демонстрація робіт фіналістів телефестивалю цього року проходитиме в кінотеатрі імені Олександра Довженка та «Київ».

Урочиста церемонія закриття ІІІ Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» та нагородження переможців розпочнеться 24 вересня о 14.00 в кінотеатрі імені Довженка.