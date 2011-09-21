За рік скасовано 59 розпоряджень голів РДА із земельних питань

Харків. 21 вересня. УНІАН. У Харківські області майже за рік скасовано понад 59 розпоряджень голів районних держадміністрацій, які стосуються земельних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані пролунали в ході засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету, яке пройшло під головуванням керівника облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Практично всі розпорядження голів райдержадміністрацій із земельних питань за 2010 рік були проаналізовані Головним юридичним управлінням облдержадміністрації, повідомив начальник управління Костянтин ПРОКОП’ЄВ.

За його словами, з метою усунення порушень земельного законодавства, поновлення державних інтересів у сфері земельних відносин за період з 1 жовтня 2010 р. по 12 вересня ц.р. розпорядженнями керівника облдержадміністрації скасовано 55 розпоряджень голів РДА.

Як повідомив К.ПРОКОП’ЄВ, головними порушеннями закону при виданні розпоряджень є, зокрема, перевищення головами РДА наданих їм повноважень щодо розпорядження землями певної категорії, порушення порядку надання у власність та користування земельних ділянок, а також порушення порядку зміни цільового призначення земель.

Коментуючи це, К.ПРОКОП’ЄВ сказав, що «правовий аналіз розпоряджень голів райдержадміністрацій із земельних питань свідчить про низький рівень правового забезпечення діяльності райдержадміністрацій. Неналежне правове забезпечення, відсутність кваліфікованих юридичних кадрів є однією з причин такої кількості розпоряджень голів райдержадміністрацій, виданих з порушенням Конституції та законів України».