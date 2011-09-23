На матчі Металіст – Дніпро аншлаг

Харків. 23 вересня. УНІАН. На стадіоні «Металіст», де завтра бронзовий призер торішньої першості приймає дніпропертровського «Дніпра», - аншлаг.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», станом на 18.00, 23 вересня, практично всі квитки на матч 11-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст – Дніпро, який відбудеться 24 вересня о 17.30, були продані.

Також на цей момент деяка кількість квитків залишається в броні і їх поява в касах можлива завтра вранці, в день матчу.

У питанні появи квитків завтра вранці можна дзвонити в каси по телефону 764-51-19.

Керіництво клубу висловлює подяку уболівальникам за підтримку Металіста і сподівається, що на самому матчі їхня підтримка, «як і завжди, стане приголомшливою і визначальною».

Прес-служба клубу нагадує, що триває продаж квитків на матч 2-го туру групового раунду Ліги Європи, у якому Металіст приймає голландський клуб «Алкмаар», а також продаж абонементів на весь груповий турнір.