Кернес зустрівся з представниками руху «Стоп цензурі» та міжнародних організацій (доповнена)

Харків. 27 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС відкидає свою причетність до ситуації з припиненням мовлення харківських телеканалів «Фора», «А/ТВК» та АТН.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками руху «Стоп цензурі» та міжнародних організацій, повідомили УНІАН у прес-службі міськради Харкова.

Зокрема, за даними прес-служби, Г.КЕРНЕС надав низку документів, які доводять, що конфлікт довкола харківського телеефіру носить виключно господарський характер і не має політичного забарвлення.

Також мер Харкова сприяв спілкуванню представників столичних ЗМІ, руху «Стоп цензурі» та міжнародних організацій з акціонерами зниклих з ефіру каналів, а також з провайдерами, йдеться у повідомленні

Акціонери телеканалів стверджували на зустрічі, що першоджерелом непорозумінь стали питання власності на канали «Фора» та «А/ТВК», зазначається в повідомленні. Зараз співвласники каналів розв’язують ці питання у суді. Зі свого боку провайдери нарікали на те, що через конфлікт власників виникли юридичні та технічні непорозуміння з ретрансляцією сигналів «Фори» та «А/ТВК», і ці проблеми не бажає вирішувати саме менеджмент згаданих телеканалів, зазначили в прес-службі міськради.

«Мені реально невідомі точки, звідки ведеться мовлення. Якщо знає хтось у залі, може підказати мені, звідки відбувається мовлення «Фори», «Право А/ТВК» і звідки проводиться мовлення АТН. Де ці точки?, - заявив директор «Українських цифрових комунікацій» Максим ЦЗЯН. - Я гадаю, коли у двох керівників з`являться нормальні керівники або нинішні керівники якимось чином підбадьоряться, що-небудь зроблять, або життя їх змусити зробити, все у нас налагодиться».

Зі свого боку Г.КЕРНЕС заявив, що ніколи не давав наказ на вимкнення телеканалів з ефіру.

«У мене просто немає такої можливості. Подивіться на структуру влади у місті – хіба мені підпорядковуються санітарні лікарі, які не видають санітарний паспорт на передатчик АТН? Ні. У них керівництво в Києві. Хіба мені підпорядковуються провайдери? Ні. Я дуже сподіваюся на те, що опозиційні канали невдовзі відновлять своє мовлення. Повірте, мені без них незручно, некомфортно. Я ніколи не боявся критики. Але те, що пропонує АТН – це журналістика пліток. Сподіваюся, що столичні журналісти розберуться в ситуації», - заявив Г.КЕРНЕС.

Разом з тим керівник Харкова висловив готовність надати столичним журналістам усі документи, що стосуються цієї справи і які б могли сприяти пошуку істини в тому, чому зникли з ефіру ці харківські канали. «Утім, зацікавленості у цих документах представники руху «Стоп цензурі» та міжнародних організацій не виявили», - зазначається у повідомлені прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківський телеканал АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

21 вересня представники трьох харківських телеканалів АТН, ТРК «А/ТВК», ТРК «Фора» заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника телеканалів АТН Олега ЮХТИ, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТИ, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, із якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.