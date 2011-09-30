ЄБРР цього року інвестував у приватний сектор економіки України 800 млн. дол.

Харків. 30 вересня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку з початку 2011 року інвестував у приватний сектор економіки України 800 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу за підсумками роботи III Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» в Харкові повідомив директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Андре КУУСВЕК.

«У нас до вчорашнього дня було вкладено до України цього року приблизно 800 млн. дол., виключно в приватний сектор», - сказав він.

При цьому А.КУУСВЕК відзначив збільшення попиту на інвестиції з корпоративного сектора економіки як у Харківській області, так і по Україні в цілому.

Директор ЄБРР повідомив, що вчора, 29 вересня, ЄБРР підписав перший контракт в державному секторі економіки України. Зокрема, банк надав кредит Україні у розмірі 200 млн. євро на модернізацію 6 гідроелектростанцій на Дніпрі.

За словами А.КУУСВЕКА, процентна ставка за кредитом становить Libor плюс 1% кредитної маржі, термін погашення кредиту - 15 років.

Він також відзначив, що ЄБРР готує в Україні «ще 2-3 реальних проекти», по яких планується підписати контракт наступного року.