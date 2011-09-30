Будувати ядерну установку в Харкові розпочнуть уже цього року

Харків. 30 вересня. УНІАН. Спорудження ядерної установки, яку планується побудувати за допомогою Сполучених Штатів Америки на базі національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), розпочнеться наприкінці 2011 року.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав заступник генерального директора «ХФТІ» Іван КАРНАУХОВ.

«Я сподіваюся, цього року: наприкінці листопада – на початку грудня», - сказав він, відповідаючи на питання про терміни початку спорудження установки.

За його словами, проект будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів») зараз знаходиться на державній комплексній експертизі, куди його передали 22 червня 2011 р.

І.КАРНАУХОВ наголосив, що фінансування підготовчих робіт триває «в достатніх обсягах для того, щоб здати установку під ключ у 2014 році». Вивіз збагаченого урану з Харкова намічено на березень 2012 року.

«Ми плануємо, а плани потрібно виконувати», - зауважив І.КАРНАУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів. У рамках цих домовленостей у Харкові планується побудувати ядерну установку.

На базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ) планується впродовж найближчих 4-х років розробити й побудувати спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

За словами генерального директора ННЦ «ХФТІ» Івана НЕКЛЮДОВА, окрім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дасть можливість виробляти всі медичні ізотопи, які сьогодні використовуються в світі. Установка також дозволить сертифікувати матеріали (зокрема продукти харчування), опромінювати біологічні об`єкти (зокрема для нейтронної терапії), досліджувати наноматеріали, розвивати нанотехнології й радіаційне матеріалознавство. Запуск передбачено в 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.

Довідка УНІАН. Ядерна медицина – це галузь на стику фізики й медицини, яка використовує радіоактивні ізотопи для діагностики та лікування хвороб людини. Методи радіонуклідної діагностики використовуються практично в усіх областях медицини, а найактивніше застосовуються в онкології, кардіології та нефрології.