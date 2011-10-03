ОМС мають стати активними учасниками інвестиційного співробітництва - Чернов

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Органи місцевого самоврядування мають стати активними учасниками інвестиційного співробітництва.

Про це заявив під час свого головування на пленарному засіданні «Харківські ініціативи - енергія росту» 3-го Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.



У своєму виступі, повідомляє сайт облради, С.ЧЕРНОВ висловив переконання, що розвинене, ефективне місцеве самоврядування, яке є невід`ємною частиною європейської моделі демократії, припускає активну участь органів представницької влади на місцях в економічному житті громад і територій, інтереси яких вони представляють.



«Під активною участю ми розуміємо створення не лише сприятливої атмосфери для бізнесу, але й стимулювання ініціативи громад, як повноцінного суб`єкта економічних відносин. Цієї мети можна досягти, наприклад, коли органи місцевого самоврядування знаходять можливість виступати партнерами в інвестиційних проектах», - сказав С.ЧЕРНОВ.



Говорячи про перспективи розвитку міжнародного партнерства, він зазначив, що цього року Харківщина була представлена і на Щорічній конференції місцевих та регіональних влад Східного партнерства, яка проходила в Познані.



«Конференція має стати платформою для регулярного діалогу і співпраці між органами місцевого самоврядування ЄС та країн Східного партнерства. Таким чином, Харківська область має перспективу виходу на якісно новий рівень у відносинах з європейським співтовариством, як один з українських регіонів-лідерів. Ми переконані, що органи місцевого самоврядування повинні стати активними учасниками інвестиційного співробітництва», - наголосив С.ЧЕРНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Харкові відбувся III Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Головним партнером Форуму виступила консалтингова компанія «Pricewaterhousecoopers». Участь також взяли американський інвестиційний фонд «Sigmableyzer», Американська торгова палата, група компаній «Shell», компанія «Nestle», Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейська бізнес-асоціація та інші. На Форумі були присутні посли багатьох країн.

У рамках Форуму пройшли пленарні засідання і дискусії на тему «Інвестиційна привабливість України починається з інвестиційної привабливості регіонів», «Харківські ініціативи - енергія зростання», «Інвестиційна реформа - впровадження результативних механізмів сприяння інвесторам», «Високопродуктивне сільське господарство», «Міжрегіональна співпраця та шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону».