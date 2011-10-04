Прокуратура виправдала суддю, машина якого вбила двох людей

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Обласна харківська прокуратура виправдала суддю Куп’янського суду Андрія Литвинова, що став учасником ДТП, у якому загинули дві людини, назвавши винним загиблого водія.

Обласна прокуратура заявила, що саме водій «Жигулі» виїхав на зустрічну смугу і врізався у джип судді.

«Я впевнений, що він купив висновки експертів. У висновку вони спираються лише на слова Литвинова та його дружини, яка в момент аварії була в авто. А свідчення хлопців, що вижили, визнали недійсними, мовляв, вони у той момент були шоковані», — розповідає газеті «Сегодня» батько загиблого Сергій Кузьменко.

Рідня загиблих і їх друзі запевняють, що суддя намагався їх підкупити, щоб справу закрили. «Через посередників нам пропонували $50 000, але ми не взяли, сподівалися на справедливість. Суддя винен в аварії, і ми хочемо, щоб він відповів за законом», — сказав Антон Кириленко, що вижив у ДТП.

Батько загиблого водія Сергій Кузьменко не згоден з висновками місцевих обвинувачів, тому вже подав протест до Генпрокуратури.

ДТП за участю судді Куп`янського суду А.Литвинова відбулося у червні 2009-го. Коли 20-річний Олександр Кузьменко з дівчиною і двома друзями поверталися з села, недалеко від Печенізького водосховища їх «Жигулі» зіткнулися з джипом Mitsubishi, за кермом якого був А.Литвинов.

За словами очевидців, джип мчав по розділовій смузі прямо назустріч ВАЗу. Водій «Жигулів» намагався уникнути зіткнення і різко вивернув кермо, але уникнути аварії не вдалося. У результаті 20-річний хлопець, який був за кермом, і дівчина (була на задньому сидінні) загинули до приїзду медиків. Суддя і пасажири джипа не постраждали.

Незабаром після ДТП експерти видали висновок, згідно з яким винним в аварії названо суддю Литвинова. На підставі цих висновків Червонозаводський суд постановив притягнути його до кримінальної відповідальності. Обвинувачений подав апеляцію, пославшись на упередженість харківських експертів, вимагав, аби причину ДТП встановили в Києві.

Дзеркало тижня за матеріалами: Сегодня