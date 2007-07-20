Фельдман не виключає, що техногенну аварію у Львівській області “намагаються перетворити на антисемітську істерію”

Харків. 20 липня. УНІАН. Народний депутат 5-го скликання Олександр ФЕЛЬДМАН висловлює побоювання, що техногенну катастрофу в Львівській області “намагаються перетворити на антисемітську істерію”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, він заявив, що окремі українські ЗМІ відводять увагу від реальних винуватців аварії потягу.

«Фосфорну катастрофу намагаються перетворити на антисемітську істерію. Окремі політики і журналісти дійшли вже до того, що намагаються зробити винуватцями аварії власників нещасливого вантажу. Халатність і елементи таблиці Менделєєва не мають національності», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Найбільше він обурений тим, що власників вантажу – ізраїльських бізнесменів, чий бізнес знаходиться в Казахстані, називають «українськими євреями».

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що комусь вигідно прикривати халатність українських чиновників гаслами типу - «в усьому винні євреї».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в парламенті наступного скликання він особисто внесе законопроект про мораторій на транзит техногенно небезпечних вантажів територією України.

За інформацією ряду ЗМІ, зокрема казахстанських, компанія «Казфосфат», якій належали 15 цистерн з жовтим фосфором, що зійшли з колії 16 липня в Львівській області, входить в орбіту інтересів ізраїльських бізнесменів Леві ЛЕВАЄВА і Аркадія ГАЙДАМАКИ.