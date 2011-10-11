Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Харкові відкрився українсько-російський технопарк «Слобожанщина».



Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, ТОВ «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина» відкрито на території АТ «ФЕД».

Його співзасновниками стали Харківський національний університет ім. В.Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, науковий парк «ФЕД» і Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти «Білгородський державний національний дослідницький університет» (Росія).

У ході роботи технопарку буде сформовано середовище активної взаємодії учених і підприємців України та РФ, йдеться в повідомленні. Мета проекту – комерціалізувати наукові розробки для прискореного розвитку високотехнологічних напрямків виробництва й перетворення їх в основну рушійну силу економічного зростання Слобожанщини.

Діяльність технопарку буде спрямована на трансфер технологій у таких галузях як авіація, верстатобудування, інноваційна мехатроніка, нові матеріали та нанотехнології; інформаційно-комунікаційні технології; біотехнології, біомедицина й фармація; ядерні технології в енергетиці та в охороні здоров`я; енергозбереження й нові технології виробництва енергії; приладобудування, нові технології в АПК.

У відкритті технопарку взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ і генеральний консул РФ у Харкові Всеволод ФІЛІПП.



За словами генконсула, створення технопарку «можна розцінювати як крок у майбутнє російсько-українських відносин. І в Україні, і в Росії є величезний науковий, технічний потенціал, і об`єднання цих потенціалів у багато разів підсилює взаємодію Росії та України в цьому напрямку».