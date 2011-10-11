Технопарк «Слобожанщина» особливо цікавий для маленьких компаній - Сапронов

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Технопарк «Слобожанщина» особливо цікавий для маленьких компаній, які виробляють високотехнологічну продукцію.

Про це сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ у ході офіційного відкриття українсько-російського технопарку «Слобожанщина», повідомляє сайт ОДА.

«Найголовніше сьогодні те, що ми створили готовий науковий і виробничий майданчик, до якого вже є спільний інтерес, спільні проекти української та російської сторони. Перед нами стоїть кооперативне завдання спільного виходу на європейський ринок, і сьогодні ми тут побачили, що є з чим виходити, оскільки тут буде створюватися продукт з максимальною доданою вартістю», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, вже до кінця року в технопарку очікується збільшення кількості проектів і збільшення кількості зацікавлених підприємств як з російського, так і з українського боку.

«У Харкові, - зазначив віце-губернатор, - досить багато маленьких компаній, які намагаються робити щось високотехнологічне. Самим їм вийти на ринок дуже складно. Прийшовши сюди, вони отримають виробничі потужності, юридичну базу, допомогу в патентуванні конкурентоспроможної технології і далі її трансфер – продаж технології та її тиражування».

Ю.САПРОНОВ висловив упевненість, що на другому Українсько-російському міжрегіональному економічному форумі, який відбудеться найближчим часом у Донецьку, губернатор Харківської області Михайло ДОБКІН та губернатор Бєлгородської області Євген САВЧЕНКО будуть доповідати про те, що зроблено в цьому напрямку.

«Враховуючи присутність на форумі центральної преси України та Російської Федерації, інформаційно про наш технопарк «Слобожанщина» дізнаються всі», - підкреслив Ю.САПРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня ц Харкові відкрився українсько-російський технопарк «Слобожанщина». ТОВ «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина» відкрито на території АТ «ФЕД». Його співзасновниками стали Харківський національний університет ім. В.Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, науковий парк «ФЕД» і Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти «Білгородський державний національний дослідницький університет» (Росія).

У ході роботи технопарку буде сформовано середовище активної взаємодії учених і підприємців України та РФ, йдеться в повідомленні. Мета проекту – комерціалізувати наукові розробки для прискореного розвитку високотехнологічних напрямків виробництва й перетворення їх в основну рушійну силу економічного зростання Слобожанщини.