Словенія інвестувала в Харківську область $1,5 млн.

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Обсяг прямих іноземних інвестицій з Республіки Словенія в Харківську область, за даними на 1 липня 2011 р., становить 1 млн. 557,4 тис. дол. США.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облради, кошти вкладені в 6 підприємств регіону.

За офіцивльним даними, зовнішньоторговельний обіг Харківської області зі Словенією за 7 місяців цього року становить 2,3 млн.дол.

Експортні постачання харківських підприємств до Словенії за цей період, порівняно з 2010 р., збільшилися на 10,5% і становлять 327,3 тис.дол. Найбільшими підприємствами-експортерами є ТОВ «УПЕК Трейдінг», ТОВ Фірма «Бриг», ТОВ Спільне українсько-словенське підприємство «Моніс», ТОВ «Нью Системс АМ».

Імпортні постачання у січні-липні ц.р. становили 1млн. 703,6 тис. дол. Найбільшими підприємствами-імпортерами стали ТОВ «Кегичівське», ТОВ Фірма «Промпоставсервіс», ТОВ «ТД «Евромет», ТОВ «Харктікс», ТОВ Спільне українсько-словенське підприємство« Моніс». На 1 вересня ц.р.в економіку України зі Словенії залучено 28,7 млн. дол.