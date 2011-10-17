Погода в понеділок

Харків. 17 жовтня. УНІАН. В понеділок у Криму, Приазов`ї, на півдні Одещини, а вдень у східних областях України та на Дніпропетровщині очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом, у Криму місцями сильні дощі.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 17-22 м/с, у Криму місцями 25 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у західних та північних областях 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла; у Криму вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у понеділок очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві 17 жовтня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.