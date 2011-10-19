Харків. 19 жовтня. УНІАН. Сьогодні уночі в центрі Харкова згорів автомобіль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в Дзержинському районі Харкова по вулиці Культури, 16 на території автостоянки приватної фірми «АСС Безпека».

Повідомлення про пожежу до чергової частини МНС надійшло о 01.18. Вогнем був охоплений автомобіль Рендж Ровер. Від теплового впливу постраждав автомобіль Сузукі, який був розташований поруч.

Пожежу помітив охоронець, викликав рятувальників та за допомогою вогнегасника намагався загасити вогонь.

Загоряння було ліквідоване о 01.37. Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюється.