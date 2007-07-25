Адвокат сім’ї Кушнарьова відмінив повторну прес-конференцію

Харків. 25 липня. УНІАН. Вячеслав СТОВБА, який виступає адвокатом сім’ї Євгена Кушнарьова у справі про загибель колишнього народного депутата, відмінив свою прес-конференцію.

Про це повідомили колреспонденту УНІАН в харківському інформагентстві «Status quo», у якому мала пройти заявлена на 26 липня прес-конференція.

Очікувалося, що В.СТОВБА висловиться з приводу виступу прокурора Харківської області Василя СИНЧУКА на прес-конференції, яка відбулася 24 липня у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, В.СИНЧУК заявив 24 липня журналістам, що слідство у справі загибелі Є.Кушнарьова незабаром завершиться і остаточне рішення по ній прокуратурою буде прийняте не пізніше, ніж за 2-3 тижні.

Після прес-конференції прокурор зазначив, що він не спростовує жодного з усіх своїх попередніх висловлювань щодо цієї резонансної справи (В.СИНЧУК повідомляв зокрема, що результати слідства вказують на те. що куля влучила в Є.Кушнарьова рикошетом.

Прокуророр також робив припущення, що з обвинувачуваного у вбивстві можуть бути зняті обвинувачення - УНІАН).

Коли саме і чи взагалі прокуратура передаватиме справу Є.Кушнарьова до суду, за словами прокурора, буде повідомлено по завершенню слідства.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області В.СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливської рушниці, який скоїв помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.

11 червня 2007 р. на своїй першій прес-конференції В.СТОВБА заявив, що вважає загибель народного депутата України Євгена Кушнарьова вбивством, одночасно зазначивши, що він утримується від кінцевих висновків у цій кримінальній справі.

За словами адвоката, він змушений виступити після того, як прокурор Харківської області В.СИНЧУК висловив думку, що Є.Кушнарьов загинув від кулі, яка зрикошетила.

11 червня В.СТОВБА заявив: «Я сьогодні говорю про вбивство Євгена Кушнарьова. На сьогодні я заявляю про це, оскільки неможливо вважати достовірно встановленим місце, де було здійснене смертельне поранення, немає достовірних даних про те, скільки було учасників цієї події, і у мене є сумніви щодо часу поранення Євгена Кушнарьова».

Він при цьому додав, що «ще не встановлена об`єктивно ситуація: хто стріляв, як стріляв», невідомий «механізм смертельного поранення», а «вина, того, хто стріляв, і мотиви, які спонукали до такої стрілянини, досі не доведені». Тому, наголосив адвокат, він піддає сумніву «і місце злочину, і час смертельного поранення, і обставину, при якій був поранений Кушнарьов, і особу обвинувачуваного, і механізм поранення Євгена Петровича».