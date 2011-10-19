Харківщина збільшила експортні поставки в Росію

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Експортні поставки Харківської області до Російської Федерації збільшилися.Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

«Збільшення товарообігу в Харківській області з Російською Федерацією можна простежити на темпах зростання експорту в Російську Федерацію, який за 7 місяців 2011 року збільшився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, при стабільному кількісному вираженні імпорту», ​​– сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, уряд України у цьому році прогнозує збільшення товарообігу між Україною і Російською Федерацією до 50 млрд. доларів.