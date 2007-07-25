Група підприємців украла в держави майже 1 млн. грн.

Харків. 25 липня. УНІАН. Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області викрили підприємців, які намагалися уникнути сплати майже 1 млн. грн. податків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, керівництво однієї харківської фірми включило до таких витрат понад 5 млн. грн., які нібито були виплачені київським комерційним структурам за товари.

Насправді ця сума через підставних осіб була переведена у готівку та отримана посадовими особами харківської фірми. Внаслідок протиправної оборудки керівники фірми не сплатили податку на додану вартість в розмірі майже 950 тис. грн.

Матеріали стосовно посадових осіб зазначеної комерційної структури були передані Управлінням СБУ до прокуратури Київського району Харкова, яка порушила кримінальну справи за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.