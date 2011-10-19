Фельдман заплатить за інформацію про авторів антиукраїнських граффіті
Імена негідників оприлюднять
Харків. 19 жовтня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН обіцяє виплатити матеріальну винагороду тому, хто надасть інформацію про авторів антиукраїнських граффіті в Дніпропетровську. Депутат вважає, що антиукраїнські написи на фасадах дніпропетровських будинків зроблено з метою розпалювання національної ворожнечі та провокації агресії на адресу національних меншин.
Повідомлення про це розміщено на сайті Інституту прав людини й запобігання екстремізму та ксенофобії, який очолює О.ФЕЛЬДМАН.
«Якщо хтось має про авторів цих написів інформацією, що допоможе правоохоронним органам покарати винних, якщо хтось знає імена замовників і виконавців цієї провокації, але боїться наслідків – прошу передати цю інформацію на моє ім`я у будь-який зручний спосіб. Я гарантую, що джерело залишиться анонімним, відомості буде передано керівництву Генпрокуратури і МВС, а хід розслідування буде взято під громадський контроль. Якщо імена негідників буде встановлено, то ми потурбуємося про те, щоб вони прозвучали на всю Україну», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.
Також О.ФЕЛЬДМАН звернувся до керівництва парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з пропозицією – провести спеціальні комітетські слухання з питань підвищення ефективності боротьби з хуліганством і вандалізмом на грунті національної нетерпимості.
Як повідомляли ЗМІ, в Дніпропетровську невідомі особи в декількох районах міста нанесли велику кількість антиукраїнських граффіті («Смерть хохлам!» і «Смерть українцям!») на фасадах будинків.